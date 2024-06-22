Агент форварда «Сфаксьена» Бечи рассказал о переговорах с ЦСКА и другими клубами РПЛ

Моэз Шебби, агент нападающего тунисского «Сфаксьена» Юссефа Беча отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к футболисту.

«Мы изучаем все возможности и сейчас принимаем решение. Ведем переговоры с несколькими клубами, включая ЦСКА. Мальчик потрясающе талантлив. Мы также разговаривали с людьми из «Зенита», «Рубина», «Краснодара» и «Локомотива». Россия — вариант для нас. Мальчиком так же интересуются много лучших европейских команд», — приводит Sport24 слова Шебби.

Беча — воспитанник «Сфаксьена». 19-летний тунисец забил 3 гола в 37 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 250 тысяч евро.