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Сегодня, 09:41

Агент форварда «Спартака» Бальде опроверг информацию о том, что футболист мог перейти в ЦСКА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Кейта Бальде (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Фредерико Пасторелло прокомментировал «СЭ» слова Игоря Корнеева о том, что летом 2022 года форвард был предложен ЦСКА.

«Бальде предлагали ЦСКА этим летом? Это неправда», — сказала Пасторелло «СЭ».

Кейта Бальде перешел в «Спартак» в августе 2022 года на правах свободного агента. 27-летний сенегалец провел лишь один официальный матч за красно-белых: он провел 38 минут на поле в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), который состоялся 4 сентября 2022 года.

С 17 сентября по 5 декабря 2022 года Бальде был дисквалифицирован из-за нарушения процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».

Кейта Бальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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