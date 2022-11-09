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Сегодня, 09:36

Агент форварда «Спартака» Бальде рассказал, когда футболист приступит к тренировкам с командой

Иван Торопцев
Корреспондент
Кейта Бальде.
Фото ФК «Спартак»
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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде рассказал, когда футболист сможет приступить к тренировкам вместе с командой.

«Кейта приступит к тренировкам со «Спартаком» на следующей неделе», — приводит РИА «Новости» слова Пасторелло.

Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе нынешнего года. 27-летний сенегалец принял участие в одном матче красно-белых: он вышел на замену в игре 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), провел на поле 38 минут и не отличился результативными действиями.

17 сентября стало известно, что форвард отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».

Источник: https://rsport.ria.ru/20221109/balde-1830137234.html
Кейта Бальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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