Агент форварда «Спартака» Бальде рассказал, когда футболист приступит к тренировкам с командой

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде рассказал, когда футболист сможет приступить к тренировкам вместе с командой.

«Кейта приступит к тренировкам со «Спартаком» на следующей неделе», — приводит РИА «Новости» слова Пасторелло.

Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе нынешнего года. 27-летний сенегалец принял участие в одном матче красно-белых: он вышел на замену в игре 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), провел на поле 38 минут и не отличился результативными действиями.

17 сентября стало известно, что форвард отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».