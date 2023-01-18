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Сегодня, 10:49

Агент форварда «Урала» Ранджеловича: «Если появится «Зенит» и даст клубу деньги, то трансфер возможен»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Василис Панагиотакис, агент нападающего «Урала» Лазара Ранджеловича ответил на вопрос о том, может ли футболист покинуть клуб этой зимой.

«Я говорил с Лазаром, он в Дубае на сборе, у него все отлично, готовится ко второй части сезона. Мне звонит множество клубов, но окончательное решение может принять только «Урал».
Если появится «Зенит» и даст деньги «Уралу», то вообще никаких вопросов. Но они пока не появились, хотя я надеюсь, они заинтересуются Лазаром. Это будет вполне возможно, если Ранджелович продолжит играть так, как в первой части сезона», — приводит «РБ Спорт» слова Панагиотакиса.

25-летний Ранджелович перешел в «Урал» из «Олимпиакоса» в сентябре 2022 года. В сезоне-2022/23 серб забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах за команду из Екатеринбурга.

Контракт форварда действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-esli-poyavitsya-zenit-i-dast-uralu-den-gi-za-randzhelovicha-transfer-vozmozhen/
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