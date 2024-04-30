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Сегодня, 20:25

Агент форварда «Войводины» отреагировал на информацию о предложении «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Небойша Еленкович, представляющий интересы нападающего «Войводины» Михайло Ивановича, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита».

Ранее сербский Telegraf сообщал, что «Зенит» предложил за 19-летнего форварда 4 миллиона евро.

«Вчера общался с Михайло, и у меня нет предложения по игроку от «Зенита». Иванович — молодой футболист, а «Зенит» для нас как «Реал». Возможно, предложение поступало в «Войводину», и если это так, то нам приятно, что Михайло интересуется такой топовый клуб», — цитирует Еленковича Sport24.

В текущем сезоне Иванович провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро. Нападающий является воспитанником «Войводины». Его контракт с командой рассчитан до лета 2026 года.

«Зенит» после 26 туров с 50 очками лидрует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Войводина
ФК Зенит
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