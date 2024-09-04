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Сегодня, 04:36

Агент Оньеки: «Это правда, что из России был интерес от ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Эммануэль Адейоле, представляющий интересы полузащитника «Брентфорда» Фрэнка Оньеки, подтвердил интерес из России.

«Да, это правда, что из России был интерес от ЦСКА. Но нами было принято решение отправиться в Германию», — цитирует «РБ Спорт» Адейоле.

В конце августа BBC сообщил, что ЦСКА делал предложение об аренде 26-летнего нигерийца, но английский клуб заинтересован только в продаже футболиста.

Оньека выступает за «Брентфорд» с 2021 года. Он провел за команду 77 матчей, забил один мяч и сделал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Брентфорд
ФК ЦСКА (Москва)
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