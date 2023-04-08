Агент Фукса заявил, что не ведет переговоры с ЦСКА о возвращении футболиста

Маттеус Ассаф, агент защитника ЦСКА Бруно Фукса, выступающего на правах аренды за «Атлетику Минейру», рассказал, что футболист полностью восстановился после недавнего повреждения.

«Бруно полностью восстановился от травмы, он готов на все 100 процентов. Возможно ли возвращение в ЦСКА в этом году? Разговоров с клубом об этом не ведется», — приводит слова Ассафа «РБ Спорт».

В составе «Атлетико Минейро» в нынешнем сезоне Бруно Фукс провел четыре матча. Согласно данным Transfermarkt, его арендное соглашение с бразильцами рассчитано до 31 декабря 2023 года.