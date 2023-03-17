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Сегодня, 11:51

Агент Фульхенсио подтвердил, что мексиканским футболистом интересовались в России

Алина Савинова
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Агент Аллан Гарсия, представляющий интересы вингера «Тигрес» Раймундо Фульхенсио, подтвердил информацию об интересе к мексиканскому футболисту от российских клубов.

«Было несколько звонков из России с вопросами о Раймундо и состоянии его контракта, но официальных предложений пока нет», — приводит Sport24 слова агента.

Ранее сообщалось о том, что один из клубов РПЛ намерен сделать запрос о возможном трансфере Фульхенсио.

За «Тигрес» вингер сыграл 62 матча, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-17-agent-vingera-tigres-podtverdil-chto-meksikantsem-interesovalis-v-rossii
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