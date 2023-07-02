Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:22

Агент Габигола подтвердил интерес к игроку от клуба РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Габриэл Барбоза.
Фото AFP
Telegram Дзен

Агент Хуниор Педроса, представляющий интересы нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы, подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется клуб из РПЛ.

«К моему клиенту действительно есть интерес со стороны одного российского клуба, который назвать не могу. Я разговариваю об этом с Габриэлом», — приводит Sport24 слова Педросы.

Также Педроса опроверг информацию о том, что «Спартак» отказался покупать 26-летнего бразильца из-за требований агента форварда по зарплате.

«Данная информация не соответствует действительности, так как мы вообще не обсуждали эту тему», — добавил Педроса.

Габриэл Барбоза выступает за «Фламенго» с января 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи в 33 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 21 миллион евро. По данным бразильских СМИ, зарплата игрока в данный момент составляет около 3 миллионов евро в год.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-02-agent-gabigola-podtverdil-interes-k-forvardu-flamengo-so-storony-kluba-rpl
Габриэл Барбоза
Футбол
РПЛ
ФК Фламенго
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Свищев назвал пропагандой слова Свентек об условиях допуска россиян на Уимблдон
Бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет на руках у своей девушки
Тело пропавшей под Оренбургом пятилетней девочки нашли недалеко от берега реки
Эксперт назвал микротрещины причиной взрыва на батискафе «Титан»
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин рассказал о шансах Антона Миранчука уехать в европейский чемпионат

Бывший полузащитник «Зенита» Зазулин: «Ду Кейрос будет играть, только обидно, что вместо наших воспитанников»