Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:36

Агент Галунов рассказал, что при трансфере Рябчука в «Спартак» основной проблемой стал «Олимпиакос»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Агент Сергей Галунов рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться в процессе согласования трансфера защитника Олега Рябчука из «Олимпиакоса» в «Спартак».

«Основной проблемой при трансфере, ожидаемо, стал «Олимпиакос». Он имеет репутацию весьма сложного в переговорах клуба, и несколько раз менял условия возможной сделки. Все это сильно нервировало и игрока, и «Спартак», но в итоге удалось найти компромиссное решение, и переход состоялся. Так же хотелось бы отметить менеджмент «Спартака», который весьма профессионально вел с себя в переговорах и помог на заключительном этапе «дожать» трансфер», — приводит Metaratings.ru слова Рябчука.

Также он оценил игру футболиста в московской команде.

«Если быть откровенным, то жду от него гораздо большего, чем Олег показывает на данный момент. Знаю, что он способен показывать более качественную игру», — добавил агент.

Рябчук перешел в «Спартак» из «Олимпиакоса» 7 августа. 25-летний молдаванин провел 8 матчей за красно-белых в РПЛ и отличился одной голевой передачей.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-galunov-pri-transfere-ryabchuka-v-spartak-osnovnoi-problemoi-stal-olimpiakos-303054/
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
Обсудить
Читайте также
Буре считает, что ситуация с вратарем Федотовым устраивает «Филадельфию»
Эрлин Холанн встречается с футболисткой
СМИ сообщили о нападении на колонну президента Палестины Аббаса
В Москве умерла дочь актера из «Бриллиантовой руки» певица Светлана Пиньковская
Госдума одобрила в первом чтении новые правила регистрации авто
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капитан «Динамо» Бальбуэна вернется в расположение команды к матчу с «Оренбургом»

Гендиректор «Пари НН»: «Опять взломали Telegram-канал, будем разбираться»