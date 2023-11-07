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Сегодня, 19:55

Агент Галунов: «Значительная часть европейцев готова играть в РПЛ, как и раньше»

Алина Савинова
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Агент Сергей Галунов рассказал, что многие иностранные футболисты готовы переходить в российские команды.

«Политическая ситуация, конечно, сказывается — некоторые игроки отказываются ехать в Россию, но уже видим тенденцию, когда значительная часть европейцев готова играть у нас, как и раньше, но при этом просят весьма приличные деньги. На данный момент малореальным видится лишь приезд англичан, поляков и скандинавов, и то, даже тут уже есть исключения. Латинская Америка, Португалия, частично Франция, Испания, Бельгия готовы работать с нами, как и раньше. Надеюсь, что в ближайшее время все вернется на круги своя, и как наш чемпионат получит сильных легионеров», — цитирует Галунова Metaratings.ru.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-galunov-vidim-tendenciyu-kogda-znachitelnaya-chast-evropeicev-gotova-igrat-v-rpl-kak-i-ranshe-303103/
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