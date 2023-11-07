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Сегодня, 19:25

Агент Галунов заявил, что любой клуб РПЛ может найти себе игроков в Иране в зависимости от целей и бюджета

Алина Савинова
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Агент Сергей Галунов считает, что иранские футболисты могут быть интересны клубам РПЛ.

«В Иране достаточно высокий уровень футбола. Иранские команды — постоянные участники Азиатской Лиги чемпионов. Уверен, что соглашения, как между «Сочи» и иранским клубом «Эстегляль», будут идти нашему футболу на пользу в плане популяризации его и наших футболистов как продукта в Азии. Любой клуб РПЛ может найти себе футболистов в Иране в зависимости от своих целей и бюджета», — цитирует Галунова Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что «Сочи» и «Эстегляль» подписали соглашение, которое будет включать в себя стажировку тренеров из Ирана в России и наоборот, обмен молодыми игроками для их развития, а также один товарищеский матч между командами в год.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-galunov-lyuboi-klub-rpl-mozhet-naiti-sebe-igrokov-v-irane-v-zavisimosti-ot-celei-i-byudzheta-303063/
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