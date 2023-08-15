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Сегодня, 14:33

Агент Гарре подтвердил интерес ПАОК к нападающему «Крыльев Советов»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Футбольный агент Эмилио Чемпион в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Крылья Советов» отказались продавать футболиста в ПАОК за 7 миллионов евро. Ранее об этом сообщил агент Тимур Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат».

«Да, это правда, было официальное предложение от ПАОК», — сказал Чемпион «СЭ».

23-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ПАОК
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