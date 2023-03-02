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Агент Гарре считает, что футболист очень быстро адаптируется в России

Алина Савинова
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Агент Эмилио Чемпион, представляющий интересы вингера «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре считает, что футболист покажет свой максимум в кратчайшие сроки.

«Бенхамин — экстраординарный футболист. Он очень быстро адаптируется в России и уже скоро принесет много радости болельщикам «Крыльев Советов», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Гарре перешел в «Крылья Советов» в январе этого года. Его контракт с самарским клубом рассчитан на 3,5 года. 22-летний вингер дебютировал в России в кубковых матчах против «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-garre-benhamin-ochen-by-stro-adaptiruetsya-v-rossii/
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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