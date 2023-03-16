Агент Гарре сообщил о начале работы по получению игроком российского гражданства

Агент Эмилио Чемпион, представляющий интересы вингера «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, в комментарии для «СЭ» рассказал, на каком этапе находится возможное получение аргентинцем паспорта РФ.

«Мы уже занимаемся этим. Будут ли возникать вопросы в Аргентине? Вовсе нет. С этим все спокойно», — сказал Чемпион «СЭ».

Ранее агент 22-летнего аргентинца сообщил, что футболист запускает процесс получения российского гражданства.

Гарре перебрался в «Крылья Советов» в январе этого года из «Расинга». С того момента он провел 5 матчей за самарцев, отличившись одной голевой передачей.