Агент Гарре сообщил о желании нападающего покинуть «Крылья Советов»

Сегодня, 14:41
Футбольный агент Эмилио Чемпион, представляющий интересы нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре сообщил «СЭ», что футболист хочет покинуть самарский клуб.
«Гарре хочет уйти. Команда не очень хороша, а его зарплата слишком мала на фоне остальных игроков лиги. Этот вопрос решается, но предложения от лучших команд с большими деньгами и более высокой зарплатой поступают», — сказал Чемпион «СЭ».
23-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.