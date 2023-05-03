Агент Гарре заявил, что игрок подал документы на получение российского гражданства

Эмилио Чемпион, агент нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о том, на каком этапе находится процесс получения российского гражданства игроком.

«Получение российского гражданства? Все в процессе, вы не получите гражданство в одночасье. Мы уже подали заявление, а документация была запрошена и представлена. Теперь все в руках российского правительства, предоставить гражданство или нет», — сказал Чемпион «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний аргентинский футболист провел за самарскую команду 13 матчей и сделал 1 результативную передачу.

В конце января 2023-го Гарре перешел в «Крылья Советов» из аргентинского «Расинга». По информации портала Transfermarkt, сумма компенсации за игрока составила 1,7 миллиона евро.