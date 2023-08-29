Агент Гайча сообщил, что игрок хочет добиться успеха в ЦСКА

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, рассказал, что аргентинец не уйдет из московского клуба в текущее трансферное окно.

«Адольфо останется в ЦСКА. Он хочет добиться успеха в этом клубе», — приводит слова Каро Sport24.

24-летний аргентинец выступает за ЦСКА с 2020 года. За это время он отправлялся в аренду в «Беневенто», «Уэске» и «Верону». В общей сложности форвард провел за московский клуб 34 матча, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Его контракт действует до декабря 2025 года.