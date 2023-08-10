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Сегодня, 09:09

Агент Гбамбле надеется, что футболист выйдет на поле

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о сроках восстановления полузащитника «Ахмата» Нене Гбамбле.

«После 10 августа у Гбамбле запланировано МРТ, посмотрим, как все будет дальше. В принципе, он говорит, что чувствует себя уже более-менее хорошо. О сроках нельзя ничего говорить точно. При ходьбе или во время работы в зале болевые ощущения его не беспокоят. Но одно дело ходить, а другое — бегать, менять направление, бить по мячу. Надеюсь и молю бога, чтобы к концу августа он вышел на поле», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В матче «Ахмата» с «Химками» (3:0) 21-летний ивуарийский вингер получил травму и был заменен по ходу игры. Позже Селюк сообщил, что Гбамбле избежал разрыва крестообразных связок. В сезоне-2022/23 21-летний футболист провел за «Ахмат» пять матчей и забил один мяч.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-nadeyus-chto-k-kontsu-avgusta-gbamble-vy-jdet-na-pole/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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