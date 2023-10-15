Агент Гбамбле рассказал, что игрок не собирается уходить из «Ахмата»

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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что полузащитник Нене Гбамбле не собирается уходить из «Ахмата».
«Футболисты, которые работают со мной, не может устраивать играть 5-10 минут. Если бы их это устраивало, я бы с ними не работал. Они приходят в Россию не из-за денег, это определенный шаг в их карьере. Гбамбле, безусловно, только после травмы, есть конкуренция, новый тренер, который должен дать всем попробовать себя. Нене выходит периодически, с «Крыльями» ну кубок сыграл 45 минут, с «Зенитом» отдал голевую передачу. Но сейчас рано что-либо говорить. Тренерский штаб в «Ахмате» квалифицированный, но у каждого свои требования. Если Гбамбле будет устраивать Ромащенко, все хорошо, не будет — посмотрим, куда ему пойти. «Ахмату» ведь тоже нужны футболисты, которые играют, а не сидят и смотрят в потолок. При этом понятно, что Беришу не посадят на скамейку, чтобы Нене играл. Собирается ли он покинуть клуб? Нет. А почему он должен собираться уходить?» — приводит слова Селюка «РБ Спорт».
Гбамбле перешел в «Ахмат» в январе 2023 года, подписав контракт с грозненским клубом на 3,5 года. В матче 28-го тура прошлого сезона РПЛ против «Химок» (3:0) 21-летний ивуарийский вингер получил травму и был заменен по ходу игры. В сезоне-2022/23 футболист провел 5 матчей в составе «Ахмата» в чемпионате России и отметился 1 голом.