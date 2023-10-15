Агент Гбамбле рассказал, что игрок не собирается уходить из «Ахмата»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что полузащитник Нене Гбамбле не собирается уходить из «Ахмата».

«Футболисты, которые работают со мной, не может устраивать играть 5-10 минут. Если бы их это устраивало, я бы с ними не работал. Они приходят в Россию не из-за денег, это определенный шаг в их карьере. Гбамбле, безусловно, только после травмы, есть конкуренция, новый тренер, который должен дать всем попробовать себя. Нене выходит периодически, с «Крыльями» ну кубок сыграл 45 минут, с «Зенитом» отдал голевую передачу. Но сейчас рано что-либо говорить. Тренерский штаб в «Ахмате» квалифицированный, но у каждого свои требования. Если Гбамбле будет устраивать Ромащенко, все хорошо, не будет — посмотрим, куда ему пойти. «Ахмату» ведь тоже нужны футболисты, которые играют, а не сидят и смотрят в потолок. При этом понятно, что Беришу не посадят на скамейку, чтобы Нене играл. Собирается ли он покинуть клуб? Нет. А почему он должен собираться уходить?» — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Гбамбле перешел в «Ахмат» в январе 2023 года, подписав контракт с грозненским клубом на 3,5 года. В матче 28-го тура прошлого сезона РПЛ против «Химок» (3:0) 21-летний ивуарийский вингер получил травму и был заменен по ходу игры. В сезоне-2022/23 футболист провел 5 матчей в составе «Ахмата» в чемпионате России и отметился 1 голом.