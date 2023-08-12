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Сегодня, 17:32

Агент Гбамбле сообщил, что футболист начнет тренироваться в общей группе «Ахмата» через 2-3 недели

Алина Савинова
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Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Ахмата» Нене Гбамбле, рассказал, когда футболист восстановится от травмы.

«Нене немного травмирован. Через две-три недели он начнет тренироваться в общей группе. «Ахмату» как раз не хватает его и Лечи Садулаева. С ними команда смотрелась бы мощнее», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

Гбамбле перешел в «Ахмат» в январе 2023 года, подписав контракт с грозненским клубом на 3,5 года. В матче 28-го тура прошлого сезона РПЛ против «Химок» (3:0) 21-летний ивуарийский вингер получил травму и был заменен по ходу игры. В сезоне-2022/23 футболист провел 5 матчей в составе «Ахмата» в чемпионате России и отметился 1 голом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gbamble-nachnet-trenirovat-sya-v-obshhej-gruppe-ahmata-cherez-2-3-nedeli/
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