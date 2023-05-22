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Сегодня, 17:11

Агент Гбамбле заявил, что футболист избежал разрыва крестообразных связок

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что нападающий «Ахмата» Нене Гбамбле избежал разрыва крестообразных связок.

«У Нене все не так страшно, как казалось изначально. Но нужно будет провести дополнительные обследования, когда спадет опухоль, окончательного вердикта врачей еще нет. По крайней мере, это не кресты, только травма боковых связок. Но до конца сезона он вылетел в любом случае», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В матче «Ахмата» с «Химками» (3:0) 21-летний ивуарийский вингер Нене Гбамбле получил травму и был заменен по ходу матча.

В нынешнем сезоне Нене Гбамбле провел шесть матчей в составе «Ахмата», забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-travma-gbamble-ne-takaya-ser-eznaya-kak-kazalos-iznachal-no-e-to-ne-kresty/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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