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Сегодня, 19:54

Агент Гбамбле заявил, что футболист всем доволен в «Ахмате»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Дмитрий Селюк, агент новобранца «Ахмата» Нене Гбамбле рассказал об адаптации своего клиента в грозненском клубе.

«Гбамбле отлично приняли, вчера он забил гол и отдал голевую передачу в товарищеском матче. Также стоит отметить, что в одном из эпизодов Нене получил по ногам, а ребята из «Ахмата» за него начали заступаться сразу же, это говорит о многом. Я уверен, что «Ахмат» получил качественного игрока, который может стать открытием чемпионата России. Работать с Ташуевым Нене очень нравится, а в раздевалке ему помогает Конате. Так что все просто отлично», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

20-летний Гбамбле присоединился к «Ахмату» в январе 2023 года.

Последним клубом вингера был словенский «Целе», за который он выступал до 15 января. В текущем сезоне он провел 16 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gbamble-nene-otlichno-prinyali-v-ahmate-on-vsem-dovolen/

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

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23%

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П1

19%

2.07
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ТБ 3.5

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2.17

Ф2(-1.5)

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