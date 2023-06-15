Агент Гбамена и Языджи порассуждал о возможном возвращении игроков в РПЛ

Футбольный агент экс-полузащитников ЦСКА Жан-Филиппа Гбамена и Юсуфа Языджи Адем Чебеджи рассказал о возможном возвращении игроков в РПЛ.

«Никогда не говори «никогда». Ребята искренне радовались, когда ЦСКА совсем недавно победил в финале Кубка России, поздравили бывших одноклубников с трофеем. У меня хорошие отношения с руководством ЦСКА, поэтому любые предложения из этого клуба мы рассмотрим», — цитирует Чебеджи Metaratings.ru.

26-летний Языджи играл в составе ЦСКА на правах аренды из «Лилля» с января по июнь 2022 года. 27-летний Гбамен выступал за армейский клуб с февраля по июнь 2022-го.