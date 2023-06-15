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Сегодня, 11:54

Агент Гбамена и Языджи порассуждал о возможном возвращении игроков в РПЛ

Виктория Кравченко
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Футбольный агент экс-полузащитников ЦСКА Жан-Филиппа Гбамена и Юсуфа Языджи Адем Чебеджи рассказал о возможном возвращении игроков в РПЛ.

«Никогда не говори «никогда». Ребята искренне радовались, когда ЦСКА совсем недавно победил в финале Кубка России, поздравили бывших одноклубников с трофеем. У меня хорошие отношения с руководством ЦСКА, поэтому любые предложения из этого клуба мы рассмотрим», — цитирует Чебеджи Metaratings.ru.

26-летний Языджи играл в составе ЦСКА на правах аренды из «Лилля» с января по июнь 2022 года. 27-летний Гбамен выступал за армейский клуб с февраля по июнь 2022-го.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-vozvrashenie-yazydzhi-i-gbamena-v-cska-nikogda-ne-govori-nikogda-my-rassmotrim-lyubye-predlozheniya-258865/
ФК ЦСКА (Москва)
Жан-Филипп Гбамен
Юсуф Языджи
0
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