Агент Джикии: «У Георгия все будет хорошо»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о будущем футболиста.

«Есть ли конкретика по будущему Джикии? Я пока промолчу, у Георгия все будет хорошо. Есть ли предложения? Пока что поделиться и сказать нечего», — цитирует Metaratings.ru Шпинева.

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.