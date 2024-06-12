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Сегодня, 07:12

Агент Джикии: «У Георгия все будет хорошо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался о будущем футболиста.

«Есть ли конкретика по будущему Джикии? Я пока промолчу, у Георгия все будет хорошо. Есть ли предложения? Пока что поделиться и сказать нечего», — цитирует Metaratings.ru Шпинева.

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-dzhikii-shpinyov-u-georgiya-vsyo-budet-khorosho-371868/
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Вадим Шпинев
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