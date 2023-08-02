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Сегодня, 19:17

Агент Миланова: «Георгий скучает по ЦСКА и хочет вернуться в Россию»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Мирчо Димитров, представляющий интересы экс-полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, высказался о возможном возвращении болгарина в Россию.

«Конечно, Миланов хочет вернуться в Россию, он скучает по ЦСКА. Сейчас Георгий ищет себе клуб. Он полгода очень хорошо играл в Дубае, но ему 31 год. У него уже возраст, но он находится в хороших кондициях. В России его знают, если он нужен будет, обратятся. Я неделю назад общался с Виктором Гончаренко, он ничего не сказал мне. Миланов пять лет жил в России, играл за ЦСКА, скучает по тем временам. После ухода из РПЛ, у него как-то неудачно получилось, была пандемия, и потом он вернулся в Болгарию», — приводит слова Димитрова Metaratings.ru.

Миланов играл за ЦСКА с 2013 по 2018 год. Всего он провел за клуб 148 матчей и стал с ЦСКА двукратным чемпионом России.

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Источник: Metaratings
Георгий Миланов
ФК ЦСКА (Москва)
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