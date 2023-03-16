Агент Гиговича сообщил, что футболист еще не принял решение о возвращении в «Ростов» после аренды

Ферхат Чифчи, агент шведского полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, сообщил, что решение о возвращении футболиста в российский клуб этим летом еще не принято.

В январе Гигович перешел в датский «Мидтьюлланд» на правах аренды до конца сезона.

«Мы пока не приняли решение, вернется Гигович летом из аренды или нет. Вероятно, ФИФА предоставит всем игрокам разрешение продлить приостановку контрактов еще на 1 год», — приводит Sport24 слова агента.

«Ростов» приобрел полузащитника у «Хельсингборга» в октябре 2020-го. В составе российского клуба Гигович провел 30 матчей и забил 1 гол. Его соглашение с «Ростовом» рассчитано до лета 2025 года.