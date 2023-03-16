0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:41

Агент Гиговича сообщил, что футболист еще не принял решение о возвращении в «Ростов» после аренды

Алина Савинова
Telegram Дзен

Ферхат Чифчи, агент шведского полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, сообщил, что решение о возвращении футболиста в российский клуб этим летом еще не принято.

В январе Гигович перешел в датский «Мидтьюлланд» на правах аренды до конца сезона.

«Мы пока не приняли решение, вернется Гигович летом из аренды или нет. Вероятно, ФИФА предоставит всем игрокам разрешение продлить приостановку контрактов еще на 1 год», — приводит Sport24 слова агента.

«Ростов» приобрел полузащитника у «Хельсингборга» в октябре 2020-го. В составе российского клуба Гигович провел 30 матчей и забил 1 гол. Его соглашение с «Ростовом» рассчитано до лета 2025 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-16-gigovich-yeshche-ne-prinyal-resheniya-o-vozvrashchenii-v-rostov-posle-arendy
Армин Гигович
Футбол
ФК Ростов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Оренбурге» заявили о продлении контракта с Личкой

«Оренбург» активировал опцию продления контракта с Марцелом Личкой