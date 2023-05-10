Агент Гильерме: «Пока неизвестно, останется ли Маркос в «Химках» летом»

Эмрах Акчай, агент форварда «Химок» Маркоса Гильерме, высказался о будущем футболиста в подмосковном клубе.

«Пока неизвестно, останется ли Маркос в «Химках» летом. Мы примем решение только в конце сезона. Сейчас наша единственная цель — чтобы клуб остался в чемпионате», — приводит Sport24 слова агента.

Гильермо выступает за «Химки» с 2023 года на правах свободного агента. Его соглашение с подмосковной командой рассчитано до лета 2024 года.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 17 очков.