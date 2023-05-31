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Сегодня, 12:25

Агент Лички: «Динамо» на нас не выходило. К Марцелу есть интерес из Турции и ОАЭ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Футбольный функционер Сергей Новиков, представитель главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички в России, рассказал о том, где чешский специалист может продолжить карьеру в следующем сезоне.

«Разговоры про «Динамо» и Личку? Могу сказать, что на сегодняшний день ни на Марцела, ни на «Оренбург», ни на меня никто из «Динамо» с предложением не выходил. Я уже не раз говорил, что, если Личке поступит интересное предложение, мы сядем и его рассмотрим. Марцел созрел для того, чтобы сделать следующий шаг в карьере.
Но у него действующий контракт с «Оренбургом». Он очень уважает этот клуб, полностью отдается работе. Если летом не возникнет интересных вариантов, Марцел готов продолжать тренировать «Оренбург» и прогрессировать вместе с этой командой. На сегодняшний день к Марцелу есть интерес со стороны некоторых турецких, арабских (ОАЭ) и даже китайского клубов. Конкретики пока нет. Поживем — увидим», — сказал Новиков «СЭ».

Марцел Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года, контракт 45-летнего чешского специалиста с клубом действует до конца июня 2024 года. За тур до конца чемпионата России-2022/23 его команда занимает восьмое место в турнирной таблице с 43 очками в 29 матчах.

Во вторник, 30 мая, стало известно, что Марко Николич не возглавит «Динамо». Имя Марцела Лички ранее фигурировало среди кандидатов на пост в московском клубе.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
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