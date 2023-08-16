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Сегодня, 12:58

Агент Глебова назвал маловероятным участие полузащитника ЦСКА в матче с «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Кирилла Глебова Антон Железняков для «СЭ» рассказал о самочувствии футболиста после матча 4-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:1).

Футболист ЦСКА покинул стадион «ВЭБ-Арена» на машине скорой помощи после повреждения, которое он получил в концовке первого тайма. Глебов после столкновения с полузащитником «Сочи» Артуром Юсуповым упал на газон и схватился за поясницу, после чего не смог самостоятельно покинуть поле.

«Все хорошо. Кириллу сделали МРТ, КТ и все процедуры после матча с «Сочи». На следующий день ему прописали восстановительные процедуры. Теперь Кирилл будет потихоньку возвращаться в строй. У него сильный ушиб, ничего серьезного не произошло. Сможет ли он попасть в заявку на матч с «Динамо»? Маловероятно, но точно сказать не могу», — сказал Железняков «СЭ».

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что игрок избежал перелома позвоночника.

Глебов является воспитанником ЦСКА. В этом сезоне полузащитник провел за красно-синих 2 матча и не отличился результативными действиями.

ЦСКА после 4 туров занимает 3-е место в чемпионате России, набрав 9 очков.

ФК ЦСКА (Москва)
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