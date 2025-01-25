Агент Глебова отреагировал на информацию о предложении «Динамо» по переходу полузащитника «Ростова»

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Агент полузащитника «Ростова» Даниила Глебова Павел Банатин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о переговорах по переходу футболиста в «Динамо».
«Мне об этом ничего не известно», — сказал Банатин «СЭ».
Ранее «Чемпионат» сообщил о предложении «Динамо» «Ростову» в размере 8 миллионов евро.
25-летний россиянин в нынешнем сезоне провел в составе «Ростова» 23 матча во всех турнирах, забил гол и отдал результативную передачу.
Контракт опорного полузащитника с клубом рассчитан до июля 2028 года. Портал Transfermarkt оценил Глебова в 8 миллионов евро.