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Сегодня, 08:15

Агент Глебова: «Слова Амарала? Мне льстит, что Даня дорогой футболист»

Сергей Разин
корреспондент
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Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, прокомментировал слова спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала о причинах, по которым клуб отказался от трансфера игрока.

«Мне льстит, что Даня дорогой футболист. Я считаю, что он действительно дорогой футболист», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

Ранее Амарал заявил, что «Спартак» отказался от перехода 24-летнего россиянина из-за высокой стоимости.

В текущем сезоне Глебов провел за «Ростов» 14 матчей и забил один гол.

Источник: РБ Спорт
Данил Глебов
ФК Ростов
Томаш Амарал

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