Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:02

Агент Глебова — об интересе ЦСКА: «Допускаю, что между клубами были контакты. Но предложения не было»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент капитана «Ростова» Данила Глебова Павел Банатин в комментарии для «СЭ» отреаигровал на новость об интересе ЦСКА к 24-летнему полузащитнику. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

— Известно ли вам что-то об интерес ЦСКА к Даниле Глебову?

— Допускаю, что между клубами были контакты. Но, как мне известно, предложения по Глебову не было, — сказал Банатин «СЭ».

Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 1 матч и не отметился результативными действиями. Контракт 24-летнего хавбека с желто-синими рассчитан до лета 2028 года.

Данил Глебов
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Гимнаст Рис Маккленаган протестировал секс-кровать на Олимпиаде-2024
Самые сексуальные участницы Олимпиады-2024: кто будет украшать Игры в Париже
Опубликованы кадры с места гибели российской мотоциклистки в Турции
«Покушение на Трампа - тупость». Откровения Овечкина
Трамп и Вэнс заявили о совершении «переворота» против Байдена
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Мирзов объяснил переход в «Химки» желанием вернуться в Россию