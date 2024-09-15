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Агент Глебова о возможном уходе игрока из «Ростова»: «Хочется отдохнуть от этих разговоров»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Ростова» Данила Глебова, ответил на вопрос «СЭ», мог ли игрок перейти в новый клуб в летнее трансферное окно.

Ранее в СМИ появлялась информация, что футболистом интересовались «Спартак» и ЦСКА.

«Никаких новостей в последние дни трансферного окна не было. Глебов был в сборной, а «Ростов» готовился к возобновлению чемпионата. Все окно шли какие-то обсуждения и консультации, но они не отвлекали Глебова — он сконцентрирован на игре, что мы и видим по ее уровню. Поэтому все разговоры и обсуждения обязательно продолжатся зимой, а пока хочется от них отдохнуть», — сказал Банатин «СЭ».

Глебов в нынешнем сезоне провел 11 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.

Данил Глебов
ФК Ростов

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