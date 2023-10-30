Агент Глебова рассказал о травме полузащитника

Антон Железняков, агент 17-летнего футболиста ЦСКА Кирилла Глебова, рассказал о травме полузащитника, полученную в составе молодежной национальной команды.

«Кирилл травму получил молодежной сборной России на турне в Бразилии. Травма ему чуть мешает играть. Сейчас он не тренируется в общей группе, после перерыва на сборные он будет готов», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

17-летний Глебов выступает за ЦСКА с июля 2023 года. Всего за московский клуб он провел 14 матчей и не отметился результативными действиями.