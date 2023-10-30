Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:49

Агент Глебова рассказал о травме полузащитника

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Антон Железняков, агент 17-летнего футболиста ЦСКА Кирилла Глебова, рассказал о травме полузащитника, полученную в составе молодежной национальной команды.

«Кирилл травму получил молодежной сборной России на турне в Бразилии. Травма ему чуть мешает играть. Сейчас он не тренируется в общей группе, после перерыва на сборные он будет готов», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

17-летний Глебов выступает за ЦСКА с июля 2023 года. Всего за московский клуб он провел 14 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-glebova-rasskazal-o-travme-poluzashitnika-cska-300396/
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
Газзаев: «Если ЦСКА усилится зимой, сможет побороться за золото»
«Краснодар» расколдован, ЦСКА играет на ноль с дикими потерями в обороне, а «Зенит» нашел победную формулу
МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук
На Украине сообщили о начале «смарт-мобилизации»
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Урала» заявил о доверии к Гончаренко: «Мы его ценим и уважаем, видим его работу»

Чанов оценил роль Акинфеева в победе ЦСКА над «Краснодаром»