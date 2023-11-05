Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:55

Агент Глебова: «Из «Спартака» и «Зенита» никто не звонит, никаких разговоров о трансфере нет»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Павел Банатин, агент полузащитника «Ростова» Данила Глебова, ответил на вопрос, возможен ли переход футболиста в другой клуб в зимнее трансферное окно.

— Возможный трансфер вообще не обсуждается, не о чем говорить. Данил готовится к матчам, — приводит «РБ Спорт» слова агента.

— Из «Спартака» и «Зенита» никто не звонит?

— Нет, никто не звонит. Никаких разговоров вообще нет.

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел 18 матчей за ростовчан во всех турнирах, отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Его контракт с командой рассчитан до июня 2028 года.

«Ростов» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков за 13 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-glebova-iz-spartaka-i-zenita-nikto-ne-zvonit/
Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
3
Обсудить
Читайте также
Рублев проиграл Джоковичу в полуфинале «мастерса» в Париже
Биография фигуриста Протопопова: великая карьера, побег из СССР и желание вернуться с прахом жены
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность
ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов» и другие матчи
Кузьмичев: «Зачем Пиняев «Зениту»? Семак делает ставку на латиноамериканцев»
«Краснодар» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Игнатьев считает, что у «Спартака» и «Локомотива» равные шансы на победу в матче
«Локомотив» — «Спартак»: кто победит в матче РПЛ и прогнозы
«Пиняев не нужен «Зениту». Дзюбу надо менять раньше». Разбираем игру «Локо» перед дерби со «Спартаком»
В «Оренбурге» назвали условие, при котором клуб продлит контракт с Деограсией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Оренбурге» допустили уход Веры в «Локомотив» в зимнее трансферное окно

«Локомотив» — «Спартак»: кто победит в матче РПЛ и прогнозы