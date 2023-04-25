Агент Глебова заявил, что защитник психологически готов стать основным футболистом ЦСКА в следующем сезоне

Антон Железняков, агент защитника ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о прогрессе футболиста.

«Мы все очень рады прогрессу Глебова, он демонстрирует очень хороший уровень. В тренировочном процессе тоже, насколько я получаю информацию. В матче «Локомотивом» он вышел на замену. Да, при нем пропустили гол, в штрафной была неразбериха, но он провел сильный отрезок, тренерский штаб потихоньку все больше и больше доверяет ему. У него правильная ментальность, он правильно относится к своей карьере, психологически он готов в следующем сезоне быть основным футболистом», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

Глебов провел четыре матча за основную команду ЦСКА, не отметившись в них результативными действиями.