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Сегодня, 04:27

Агент Глушкова: «Ему все нравится в «Динамо», он один из лидеров команды»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника махачкалинского «Динамо» Никиты Глушкова, отметил, что клуб рассчитывает на 30-летнего игрока.

«Конечно, сейчас я доволен тем, как складываются дела у Никиты в «Динамо». Он молодец, быстро адаптировался к скоростям, новым требованиям. Надеюсь, что так продолжится и дальше. Ему все нравится в команде, он один из лидеров. Клуб рассчитывает на него», — цитирует «РБ Спорт» Талаева.

В этом сезоне Глушков сыграл в 10 матчах во всех турнирах за махачкалинский клуб.

Источник: «РБ Спорт»
Никита Глушков
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)

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