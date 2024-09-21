Агент Глушкова: «Ему все нравится в «Динамо», он один из лидеров команды»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника махачкалинского «Динамо» Никиты Глушкова, отметил, что клуб рассчитывает на 30-летнего игрока.

«Конечно, сейчас я доволен тем, как складываются дела у Никиты в «Динамо». Он молодец, быстро адаптировался к скоростям, новым требованиям. Надеюсь, что так продолжится и дальше. Ему все нравится в команде, он один из лидеров. Клуб рассчитывает на него», — цитирует «РБ Спорт» Талаева.

В этом сезоне Глушков сыграл в 10 матчах во всех турнирах за махачкалинский клуб.