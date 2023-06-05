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5 июня, 23:41

Агент Гоцука заявил, что футболист не покинет «Пари НН» даже в случае вылета в ФНЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Андрей Талаев, агент защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«У Гоцука контракт с «Пари НН» до 2024 года. Думаю, он не покинет команду даже в случае вылета в ФНЛ. Зная его характер, он захочет остаться и вернуть клуб в РПЛ», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел 30 матчей в футболке «Пари НН», забил два мяча и отдал оду голевую передачу.

7 июня «Пари НН» сыграет с «Енисеем» в рамках стыковых матчей. Ответная игра состоится 10-го июня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gotsuk-ne-pokinet-pari-nn-dazhe-v-sluchae-vy-leta-v-fnl/
Кирилл Гоцук
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