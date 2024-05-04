Агент Гоцука: «Кирилл не бросит клуб в такое время. Это не про него»

Футбольный агент Андрей Талаев заявил, что защитник Кирилл Гоцук останется в «Пари НН», несмотря на положение команды.

«Уход Кирилла? Этот вариант не рассматривается, он не такой человек. Как капитан команды может бросить клуб в такое время? Это точно не про Кирилла. Сейчас он сфокусирован на том, чтобы решить все задачи клуба», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

Гоцук выступает за «Пари НН» с 2020 года. В текущем сезоне 31-летний защитник провел 26 матчей за нижегородскую команду во всех турнирах.

После 26 туров «Пари НН» с 28 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России.