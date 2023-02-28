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Сегодня, 13:01

Дмитрий Селюк: «Химки» хотели подписать Гогуа и отдать его в аренду»

Алина Савинова
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Агент Дмитрий Селюк рассказал, что «Химки» хотели подписать контракт с защитником Седриком Гогуа и отдать его в аренду.

«Тут, конечно, вопрос не стоит, где Гогуа было лучше подписать контракт — в «Химках» или «Истиклоле». Играть в азиатской Лиге чемпионов и заниматься у супертренера Черевченко или бороться за выживание в РПЛ. Но я хотел, чтобы Седрик приехал в Россию и доказал всем, что в прошлый раз с ним произошла ошибка. В итоге как сложилось, так сложилось. На самом деле, я разговаривал с президентом «Химок»: они хотели подписать Гогуа и отдать его в аренду, но мы решили уйти в «Истиклол», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее Гогуа проходил просмотр в расположении подмосковного клуба на сборах в Турции. Затем футболист подписал контракт с таджикистанским «Истиклолом» до декабря 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gogua-himki-hotel-podpisat-sedrika-i-otdat-v-arendu/
Седрик Гогуа
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