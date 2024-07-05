Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:34

Агент Голенкова не исключил трансфер форварда «Ростова» в «Зенит»

Telegram Дзен

Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

— Есть вероятность, что Голенков покинет «Ростов» этим летом?

— Если будет предложение, которое устроит Егора и «Ростов», то Голенков может уйти.

— «Зенит» ищет себе силового форварда. Голенков будет готов перейти в петербургский клуб, если поступит предложение?

— Сейчас это обсуждать бессмысленно. Если оно поступит, то будем обсуждать, — приводит слова Голенкова «Спорт День за Днем».

Голенков выступает за «Ростов» с февраля 2022 года. С тех пор футболист провел 88 матчей за дончан во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.

Источник: «Спорт День за Днем»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Егор Голенков
Обсудить
Читайте также
УЕФА отстранил игрока Турции Демирала на два матча за жест на Евро-2024
Okko приобрел права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
Орбан назвал позиции РФ и Украины по конфликту далекими друг от друга
В Месси вселился Смолов, но вратарь спас чемпионов от позора. Что произошло в матче Аргентина – Эквадор на Кубке Америки
Российские специалисты изучили принцип работы кассетного боеприпаса ATACMS
Шольц рассмеялся после вопроса журналиста о поездке Орбана в Москву
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Агент Васильева ответил на вопрос о возможном уходе футболиста из «Зенита»

«Спартак» сыграл вничью с «Актобе» в товарищеском матче