Агент Голенкова отреагировал нал информацию об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Егора Голенкова, отреагировал нал информацию об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА.

«Я не знаю о конкретном предложении ЦСКА по Голенкову. На данный момент Егор готовится к возобновлению чемпионата, работает над собой. Да, его все устраивает в «Ростове», но в целом он не против трансфера. Однако пока никакой ясности нет», — заявил Талаев «РБ Спорт».

По данным «РБ Спорт», московский клуб изучает вариант с трансфером 25-летнего россиянина. В нынешнем сезоне Голенков забил четыре гола и отдал одну голевую передачу в 10 матчах за «Ростов». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.