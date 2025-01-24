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Сегодня, 17:25

Агент Голенкова заявил, что игрок пока не ведет переговоров с «Локомотивом»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Егора Голенкова, прокомментировал возможный трансфер игрока в «Локомотив».

Ранее СМИ сообщали, что железнодорожники могут подписать игрока ростовчан.

«Если будет такой вариант, то мы готовы. У него контракт с «Ростовом». Естественно, он планирует его исполнить. Пока Егор готовится к возобновлению сезона с «Ростовом». Дальше будет видно», — цитирует агента «Спорт день за днем».

В нынешнем сезоне Голенков провел 20 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. Контракт 25-летнего россиянина с «Ростовом» рассчитан до конца 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.

Источник: Спорт день за днем
ФК Ростов
Егор Голенков
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