Агент Голенкова заявил, что нападающий «Ростова» готов к переходу в ЦСКА

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Егора Голенкова, рассказал, что ЦСКА не обращался к нему по поводу трансфера футболиста. Ранее об интересе армейцев к 25-летнему игроку сообщил «РБ Спорт».

«Со мной никто из ЦСКА не связывался. Возможно, был разговор на уровне клубов. После матча с «Факелом» Егор сказал, что хочет получать больше игрового времени, как и любой другой футболист. Но в его словах не было недовольства, это больше желание. Он в этом сезоне много игр провел, в Кубке выходил с капитанской повязкой. Если предложение ЦСКА устроит «Ростов», мы готовы перейти», — сказал Талаев Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Голенков провел 10 матчей во всех турнирах. На его счету 4 мяча и 1 результативная передача. Контракт Егора с желто-синими рассчитан до декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2 миллиона евро.