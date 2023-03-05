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Агент: «Голубовичу нравится работать с Гогниевым, он адаптировался под систему тренера»

Алина Савинова
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Милан Дудич, агент защитника Петара Голубовича, прокомментировал дебют футболиста за «Химки» в матче 18-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

«В клубе все довольны Петаром — и одноклубники, и тренерский штаб, и руководство. Он отлично стартовал в России, сразу попал в стартовый состав. У него сильный характер, и люди вокруг это видят. Сам Голубович тоже счастлив. В первом матче после рестарта для «Химок» было важно не проиграть, и они набрали одно очко, а Петар провел хорошую игру. Думаю, он будет выступать на высоком уровне в следующие шесть месяцев и поможет «Химкам» остаться в премьер-лиге. По своему уровню Петар — игрок стартового состава, он способен выдерживать давление. Могу сказать, что ему нравится работать с Гогниевым, он адаптировался под систему тренера», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Согласно данным Transfermarkt, контракт Голубовича с «Химками» рассчитан до 2024 гола. Портал оценивает стоимость сербского защитника в 350 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-golubovicha-petaru-nravitsya-rabotat-s-gognievy-m-on-adaptirovalsya-pod-ego-sistemu/
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
Петар Голубович
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