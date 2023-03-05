Агент: «Голубовичу нравится работать с Гогниевым, он адаптировался под систему тренера»

Милан Дудич, агент защитника Петара Голубовича, прокомментировал дебют футболиста за «Химки» в матче 18-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

«В клубе все довольны Петаром — и одноклубники, и тренерский штаб, и руководство. Он отлично стартовал в России, сразу попал в стартовый состав. У него сильный характер, и люди вокруг это видят. Сам Голубович тоже счастлив. В первом матче после рестарта для «Химок» было важно не проиграть, и они набрали одно очко, а Петар провел хорошую игру. Думаю, он будет выступать на высоком уровне в следующие шесть месяцев и поможет «Химкам» остаться в премьер-лиге. По своему уровню Петар — игрок стартового состава, он способен выдерживать давление. Могу сказать, что ему нравится работать с Гогниевым, он адаптировался под систему тренера», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Согласно данным Transfermarkt, контракт Голубовича с «Химками» рассчитан до 2024 гола. Портал оценивает стоимость сербского защитника в 350 тысяч евро.