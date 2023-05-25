Агент Голубовича сообщил, что будущее игрока зависит от «Химок»

Футбольный агент Милан Дудич поделился мнением о будущем защитника Петара Голубовича в «Химках». Футболист выступает в подмосковном клубе с зимы 2023 года.

«Разговаривали со спортивным директором «Химок», он сказал, что решение будет принято после двух оставшихся матчей. Возможно, тренер хочет дождаться окончания чемпионата, чтобы решить, с кем ему дальше по пути, а с кем нет. Нам нужно понять, какой план у клуба. У Голубовича еще год контракта, все будет зависеть от того, что решат «Химки», от того, какие поступят предложения. Различные варианты будут возможны. Сейчас никаких предложений по нему нет», — цитирует Дудича «РБ Спорт».