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Сегодня, 21:20

Агент Голубовича сообщил, что будущее игрока зависит от «Химок»

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Милан Дудич поделился мнением о будущем защитника Петара Голубовича в «Химках». Футболист выступает в подмосковном клубе с зимы 2023 года.

«Разговаривали со спортивным директором «Химок», он сказал, что решение будет принято после двух оставшихся матчей. Возможно, тренер хочет дождаться окончания чемпионата, чтобы решить, с кем ему дальше по пути, а с кем нет. Нам нужно понять, какой план у клуба. У Голубовича еще год контракта, все будет зависеть от того, что решат «Химки», от того, какие поступят предложения. Различные варианты будут возможны. Сейчас никаких предложений по нему нет», — цитирует Дудича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Голубович провел 11 матчей за «Химки». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-golubovicha-predlozhenij-net-vse-budet-zaviset-ot-himok/
ФК Химки
Петар Голубович
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