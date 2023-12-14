Агент Младеновски: «Зимой предложим Марио российским клубам»

Агент Горан Попов рассказал, что зимой защитник «Шкупи» Марио Младеновски может перейти в РПЛ.

«В зимнее трансферное окно предложим Младеновски российским клубам, это сильный защитник с опытом игры за сборную Македонии. Марио было бы интересно попробовать свои силы в РПЛ, я уверен, что он стал бы реальным усилением для многих клубов», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний Младеновски провел 11 матчей за «Шкупи» и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.