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Сегодня, 22:40

Агент Горлюка: «Мы не вели переговоры с «Зенитом», только с «Оренбургом»

Сергей Разин
корреспондент
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Юсуф Кочакая, агент форварда «Оренбурга» Эмирджана Гюрлюка прокомментировал информацию о том, что игроком интересовался «Зенит».

«Мы вели переговоры с только с «Оренбургом». Разговаривали ли мы с «Зенитом»? Нет, только «Оренбург», — приводит слова Кочакая «РБ Спорт».

Ранее в «Оренбурге» резко ответили на вопрос о влиянии «Зенита» на переход Гюрлюка

6 июня «Оренбург» объявил о переходе Гюрлюка из клуба «Алтынорду» второй лиги Турции. 19-летний футболист в текущем сезоне провел 30 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gyurlyuka-my-ne-veli-peregovory-s-zenitom-tol-ko-s-orenburgom/
ФК Зенит
ФК Оренбург
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