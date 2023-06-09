Агент Горлюка: «Мы не вели переговоры с «Зенитом», только с «Оренбургом»

Юсуф Кочакая, агент форварда «Оренбурга» Эмирджана Гюрлюка прокомментировал информацию о том, что игроком интересовался «Зенит».

«Мы вели переговоры с только с «Оренбургом». Разговаривали ли мы с «Зенитом»? Нет, только «Оренбург», — приводит слова Кочакая «РБ Спорт».

Ранее в «Оренбурге» резко ответили на вопрос о влиянии «Зенита» на переход Гюрлюка

6 июня «Оренбург» объявил о переходе Гюрлюка из клуба «Алтынорду» второй лиги Турции. 19-летний футболист в текущем сезоне провел 30 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.