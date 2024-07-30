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Сегодня, 10:38

Агент Гурцкая сообщил, что футболисты «Пари НН» подрались на тренировке

Виктория Кравченко
Хуан Боселли.
Фото ФК «Пари НН»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что игроки «Пари НН» подрались на тренировке после матча первого тура РПЛ с «Рубином» (2:4).

В потасовке участвовали полузащитники Владислав Карапузов и Хуан Боселли. Позже стало известно, что футболисты уладили конфликт, однако были отстранены.

«Глупо выводить из состава Боселли за то, что он с кем-то на тренировке зарубился», — рассказал Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Боселли выступает за «Пари НН» с сентября 2023 года. Карапузов стал полноценным игроком команды в мае 2024 года. До этого он выступал за клуб на правах аренды.

Нижегородцы проиграли «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3) в двух стартовых турах РПЛ. В следующем матче команда Саши Илича на выезде сыграет с «Ахматом» в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится 31 июля.

Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
ФК Нижний Новгород
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